Сообщения из Сирии: США провели операцию по задержанию халифа "Исламского государства"

Как сообщают сирийские источники, США провели в ночь на 20 августа в сирийской провинции Идлиб операцию по задержанию халифа "Исламского государства" Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши. По некоторым сведениям, главарь ИГ был убит.

Блогер "Абу Али", специализирующийся на вопросах Ближнего Востока, рассказывает, что группа захвата, в которой были как американцы, так и иракцы, высадилась в городе Атма на турецкой границе и окружили дом, в котором находился Абу Хафс, и приказали ему выйти.

Дальнейшее остается неясным. По одной из версий, аль-Кураши, у которого есть и иракское гражданство, сдался вместе с двумя женщинами, гражданками Франции. По другой, он был застрелен в короткой перестрелке.

О главаре "Исламского государства" известно немного, кроме того, что он является ветераном группировки и активно занимался мобилизацией новых боевиков. По некоторым сведениям, он выходец из Сомали. Он возглавил ИГ в 2023 году, после ликвидации своего предшественника Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.