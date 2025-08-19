Президент Ирана прибыл с визитом в Армению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с трехдневным визитом в Ереван. Основной обсуждаемый вопрос – геополитические изменения на Кавказе после подписания при посредничестве США соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"Исламская Республика Иран не потерпит изменений в геополитических границах региона. Вопрос обязательно будет обсуждаться в ходе визита президента в Армению. Мы вновь озвучим нашу обеспокоенность, о которой, конечно, известно нашим армянским друзьям, и постараемся прийти к надежному механизму в этом отношении", – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Арагчи выразил озабоченность возможным появлением американских военных под предлогом инфраструктурных проектов. По его словам, Ереван заверил Тегеран, что ни американские войска, ни даже частные охранные компании из США не будут размещены в Армении. В первую очередь опасения связаны с "дорогой Трампа" – маршрутом, связывающим Азербайджан с Нахичеванью, которая пройдет через Зангезурский коридор.