В Иране арестованы 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США

На северо-западе Ирана власти арестовали 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США, сообщил глава судебной власти провинции Нассер Атабати.

Атабати заявил, что арестованные обвиняются в преступлениях против безопасности и сотрудничестве с сетями, связанными с Израилем и США.

Власти не раскрыли подробностей о личностях "шпионов", доказательствах, судебном разбирательстве или предоставлении им независимых адвокатов.