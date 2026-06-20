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Ближний Восток

В Иране арестованы 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США

Иран
время публикации: 20 июня 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 13:55
В Иране арестованы 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США
AP Photo/Amr Nabil

На северо-западе Ирана власти арестовали 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США, сообщил глава судебной власти провинции Нассер Атабати.

Атабати заявил, что арестованные обвиняются в преступлениях против безопасности и сотрудничестве с сетями, связанными с Израилем и США.

Власти не раскрыли подробностей о личностях "шпионов", доказательствах, судебном разбирательстве или предоставлении им независимых адвокатов.

Ближний Восток
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