В Иране арестованы 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США
время публикации: 20 июня 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 13:55
На северо-западе Ирана власти арестовали 480 человек по обвинению в связях с Израилем и США, сообщил глава судебной власти провинции Нассер Атабати.
Атабати заявил, что арестованные обвиняются в преступлениях против безопасности и сотрудничестве с сетями, связанными с Израилем и США.
Власти не раскрыли подробностей о личностях "шпионов", доказательствах, судебном разбирательстве или предоставлении им независимых адвокатов.