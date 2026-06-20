В Иране религиозный певец пригрозил президенту Пезешкиану смертной казнью

Связанный с государством религиозный певец пригрозил президенту Ирана Масуду Пезешкиану смертной казнью, если условия, поставленные верховным лидером Моджтабой Хаменеи в отношении меморандума с США, не будут выполнены.

Эта угроза прозвучала через день после того, как Хаменеи заявил, что придерживается иного мнения по поводу соглашения с Вашингтоном, но санкционировал его реализацию после того, как Пезешкиан взял на себя ответственность за него.

"Господин президент, если условия верховного лидера не будут выполнены, то мы воткнем лезвие в ваше горло", – заявил религиозный певец.

В Иране подобные исполнители, известные как "маддахи", являются религиозными певцами и чтецами, которые руководят траурными песнопениями во время шиитских церемоний.

Камьяр Бехранг, сотрудник Iran International, отметил, что эти певцы являются "не просто исполнителями молитв", а частью аппарата безопасности Исламской республики, связанной с такими институтами, как Корпус стражей исламской революции.