x
20 марта 2026
|
последняя новость: 18:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Послание Моджтабы Хаменеи: Иран не причастен к атакам на Турцию и Оман

Иран
Война с Ираном
время публикации: 20 марта 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 18:36
Послание Моджтабы Хаменеи: Иран не причастен к атакам на Турцию и Оман
AP Photo/Vahid Salemi

В пятницу, 20 марта, иранскими СМИ по случаю праздника Новруз было опубликовано специальное послание нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Послание не сопровождалось ни видео, ни аудиозаписью.

В послании содержится призыв к отечественным СМИ "воздержаться от освещения слабых сторон Исламской республики", а также подчеркивается необходимость поддержания внутренней сплоченности.

В послании говорится, что иранские вооруженные силы не были причастны к недавним ударам по объектам Турции и Омана.

Хаменеи утверждает, что это уловка "сионистского врага", стремящегося к расколу между Исламской республикой и ее соседями.

В другой части послания Хаменеи назвал январские протесты в Иране "государственным переворотом", похвалив сторонников Исламской республики за их подавление.

Где находится в настоящее время Моджтаба Хаменеи остается неизвестным. Также неизвестно состояние его здоровья.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
