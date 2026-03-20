Послание Моджтабы Хаменеи: Иран не причастен к атакам на Турцию и Оман

В пятницу, 20 марта, иранскими СМИ по случаю праздника Новруз было опубликовано специальное послание нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Послание не сопровождалось ни видео, ни аудиозаписью.

В послании содержится призыв к отечественным СМИ "воздержаться от освещения слабых сторон Исламской республики", а также подчеркивается необходимость поддержания внутренней сплоченности.

В послании говорится, что иранские вооруженные силы не были причастны к недавним ударам по объектам Турции и Омана.

Хаменеи утверждает, что это уловка "сионистского врага", стремящегося к расколу между Исламской республикой и ее соседями.

В другой части послания Хаменеи назвал январские протесты в Иране "государственным переворотом", похвалив сторонников Исламской республики за их подавление.

Где находится в настоящее время Моджтаба Хаменеи остается неизвестным. Также неизвестно состояние его здоровья.