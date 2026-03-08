x
08 марта 2026
Ближний Восток

СМИ: избран новый верховный лидер Ирана

Война с Ираном
Иран
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:21
СМИ: избран новый верховный лидер Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Агентство ISNA цитирует члена Совета экспертов Мохсена Хейдари, заявившего, что этот орган избрал нового Верховного лидера Исламской республики Иран. Однако имя руководителя страны не называется.

"Был определен самый подходящий кандидат, за которого высказалось большинство Совета", – сказал он.

Об избрании нового лидера рассказал агентству Mers еще один член совета – Ахмад Аламольхода. По его словам, имя должно быть названо главой секретариата совета Хашемом Хосейни Бушери.

Напомним: вечером 3 марта распространилась информация, согласно которой Совет экспертов избрал новым главой государства Моджтабу Хаменеи – сына ликвидированного лидера. Как утверждалось, это произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции.

На следующий день это было опровергнуто членом Совета экспертов аятоллой Ахмадом Хатами. Тогда он сообщил, что кандидаты на пост верховного руководителя уже определены, и решение будет принято в ближайшее время.

4 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что любой иранский лидер, получающий назначение на пост в руководстве страной, становится легитимной целью для ударов израильских сил. "Каждый лидер, получающий назначение, однозначно является легитимной целью и объектом ликвидации", - заявил он.

Ближний Восток
