"Аль-Ахбар": Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы

время публикации: 20 сентября 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 11:11
"Аль-Ахбар": Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", со ссылкой на собственные источники сообщила, что Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы.

Высокопоставленный египетский военный заявил, что даны инструкции не стрелять ни в одного палестинца, который приближается к границе.

По словам другого цитируемого источника, массовая миграция представляет собой прямую угрозу. Поэтому Каир готовится также и к немедленной военной эскалации в течение 72 часов.

