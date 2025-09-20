"Аль-Ахбар": Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы
время публикации: 20 сентября 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 11:11
Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", со ссылкой на собственные источники сообщила, что Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы.
Высокопоставленный египетский военный заявил, что даны инструкции не стрелять ни в одного палестинца, который приближается к границе.
По словам другого цитируемого источника, массовая миграция представляет собой прямую угрозу. Поэтому Каир готовится также и к немедленной военной эскалации в течение 72 часов.