"Аль-Ахбар": Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", со ссылкой на собственные источники сообщила, что Египет готовится к возможной волне миграции из сектора Газы.

Высокопоставленный египетский военный заявил, что даны инструкции не стрелять ни в одного палестинца, который приближается к границе.

По словам другого цитируемого источника, массовая миграция представляет собой прямую угрозу. Поэтому Каир готовится также и к немедленной военной эскалации в течение 72 часов.