Последнее предупреждение ЦАХАЛа: жители города Газа еще могут эвакуироваться
время публикации: 19 сентября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 11:08
ЦАХАЛ напоминает, что проход по улице Салах ад-Дин для движения на юг сектора Газы открыт в пятницу, до 12:00. Потом перемещения из города Газы будут блокированы. Ожидается начало новой фазы военной операции "Колесницы Гидеона – 2".
Израильские военные призывают не слушать ХАМАС, который стремится использовать мирных граждан в качестве "живого щита".
Проход для эвакуации из города Газа был открыт в течение двух суток.