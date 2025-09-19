x
19 сентября 2025
Израиль

Последнее предупреждение ЦАХАЛа: жители города Газа еще могут эвакуироваться

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 сентября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 11:08
Последнее предупреждение ЦАХАЛа: жители города Газа еще могут эвакуироваться
Ali Hassan/Flash90

ЦАХАЛ напоминает, что проход по улице Салах ад-Дин для движения на юг сектора Газы открыт в пятницу, до 12:00. Потом перемещения из города Газы будут блокированы. Ожидается начало новой фазы военной операции "Колесницы Гидеона – 2".

Израильские военные призывают не слушать ХАМАС, который стремится использовать мирных граждан в качестве "живого щита".

Проход для эвакуации из города Газа был открыт в течение двух суток.

