КСИР заявил, что один из задержанных в Ормузе контейнеровозов является израильским

ВМС Корпуса стражей исламской революции сообщили о перехвате в Ормузском проливе двух контейнеровозов, MSC Francesca и Epaminondas, и их принудительном препровождении в иранские территориальные воды. КСИР заявляет, что причиной их задержания стали "нарушения правил прохода, отключение навигационных систем и создание угрозы морской безопасности". КСИР утверждает, что MSC Francesca "принадлежит израильскому режиму", сообщает Press TV.

Однако, согласно данным международных судовых реестров, MSC Francesca ходит под флагом Панамы, ее владельцем является швейцарская компания MSC Mediterranean Shipping, а оператором – кипрская MSC Shipmanagement Ltd. Второе судно, Epaminondas, зарегистрировано под флагом Либерии, его владелец – Kalmar Maritime LLC, коммерческий оператор – Conchart Commercial Inc. Ни одно из судов формально не зарегистрировано за израильскими структурами. Вместе с тем MSC имеет в Израиле дочернюю компанию MSC (Israel) Ltd с офисами в Хайфе, Ашдоде и Тель-Авиве. Проиранские силы неоднократно использовали подобную расширительную трактовку, объявляя "израильскими" суда компаний, ведущих бизнес с Израилем, вне зависимости от их фактической регистрации и флага.

КСИР предупредил, что любые попытки нарушить установленные Ираном правила транзита через Ормузский пролив будут пресекаться "решительными и законными мерами". По данным NBC News, оба судна отключили транспондеры AIS при попытке пройти через пролив 18 апреля.