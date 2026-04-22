последняя новость: 15:26
Ближний Восток

КСИР сообщает о захвате двух грузовых судов и буксировке их в порт "для инспекции"

Иран
КСИР
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 22 апреля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 14:55
AP

Иранские СМИ опубликовали заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, в котором сказано, что два судна, MSC Francesca и Epaminondas, были захвачены в Ормузском проливе и отбуксированы в территориальные воды Ирана для "проверки груза, документов и судовых записей".

КСИР утверждает, что суда "действовали без разрешения" и допустили "неоднократные нарушения". Их также обвиняют в попытке "тайно" покинуть Ормузский пролив и во вмешательстве в работу навигационных систем.

ВМС КСИР предупредили, что "отслеживают" движение через стратегически важный Ормузский пролив, и пообещали "жесткие" меры в отношении "нарушителей".

В этом заявлении не упоминается судно Euphoria, о котором ранее сообщалось, что оно также было атаковано в среду.

