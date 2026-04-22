В Иране казнен госслужащий, которого режим аятолл обвиняет в контактах с "Мосадом"

Иранские СМИ сообщают, что в среду, 22 апреля, был казнен сотрудник "крайне чувствительной государственной организации" в сфере пассивной обороны, которого обвиняют в активных контактах с офицером израильской службы разведки "Мосад".

Днем ранее, во вторник, иранские власти казнили еще одного человека, которого обвиняли в участии в январских протестах и также в контактах с "Мосадом".

С начала второй иранской войны в Иране были казнены десятки человек, которых режим обвиняет в контактах с Израилем, в предполагаемой принадлежности к оппозиции или в причастности к январским протестам.