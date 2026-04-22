Ливанские военные: после удара по машине беспилотник ЦАХАЛа атаковал спасателей и медиков

Ливанские СМИ сообщают, что в деревне Аль-Тайри на юге страны израильские военные атаковали автомобиль, в котором находились журналистки Амал Халиль и Зейнаб Фарадж. Обе женщины были ранены.

Судя по сообщениям в ливанских источниках, в машине вместе с журналистками находились двое мужчин. Они погибли.

Высокопоставленный представитель ливанской армии заявил агентству Reuters, что израильский дрон сбросил взрывное устройство на спасателей, прибывших для оказания помощи раненым женщинам.

ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.