22 апреля 2026
последняя новость: 21:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 апреля 2026
22 апреля 2026
последняя новость: 21:31
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Ливанские военные: после удара по машине беспилотник ЦАХАЛа атаковал спасателей и медиков

время публикации: 22 апреля 2026 г., 20:09 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 20:21
Ливанские военные: после удара по машине беспилотник ЦАХАЛа атаковал спасателей и медиков
Ливанские СМИ сообщают, что в деревне Аль-Тайри на юге страны израильские военные атаковали автомобиль, в котором находились журналистки Амал Халиль и Зейнаб Фарадж. Обе женщины были ранены.

Судя по сообщениям в ливанских источниках, в машине вместе с журналистками находились двое мужчин. Они погибли.

Высокопоставленный представитель ливанской армии заявил агентству Reuters, что израильский дрон сбросил взрывное устройство на спасателей, прибывших для оказания помощи раненым женщинам.

ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.

