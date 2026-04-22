22 апреля 2026
|
последняя новость: 18:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 апреля 2026
|
22 апреля 2026
|
последняя новость: 18:32
22 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Франции сообщил о смерти второго французского миротворца при атаке "Хизбаллы"

Ливан
ООН
время публикации: 22 апреля 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 18:22
Президент Франции сообщил о смерти второго французского миротворца при атаке "Хизбаллы"
AP Photo/Mohammed Zaatari

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о смерти второго французского миротворца UNIFIL, который скончался от ранее полученных в результате атаки боевиков "Хизбаллы" ран.

Макрон сообщил, что капрал Анисе Жерарден был возвращен для лечения днем ранее и утром в среду скончался.

Напомним, нападение произошло в утром в субботу, 18 апреля, когда подразделение миротворцев выполняло задачу по обезвреживанию и вывозу боеприпасов в одном из приграничных районов, возле деревни Дир-Кифа.

Согласно официальному заявлению UNIFIL, патруль попал под прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, еще трое получили ранения разной степени тяжести (двое пострадавших находились в критическом состоянии, они были экстренно эвакуированы в военный госпиталь для оказания медицинской помощи).

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
