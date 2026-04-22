Президент Франции сообщил о смерти второго французского миротворца при атаке "Хизбаллы"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о смерти второго французского миротворца UNIFIL, который скончался от ранее полученных в результате атаки боевиков "Хизбаллы" ран.

Макрон сообщил, что капрал Анисе Жерарден был возвращен для лечения днем ранее и утром в среду скончался.

Напомним, нападение произошло в утром в субботу, 18 апреля, когда подразделение миротворцев выполняло задачу по обезвреживанию и вывозу боеприпасов в одном из приграничных районов, возле деревни Дир-Кифа.

Согласно официальному заявлению UNIFIL, патруль попал под прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, еще трое получили ранения разной степени тяжести (двое пострадавших находились в критическом состоянии, они были экстренно эвакуированы в военный госпиталь для оказания медицинской помощи).