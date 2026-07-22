Илон Маск пообещал снять "исторически достоверный" фильм "Одиссея" с помощью ИИ

Илон Маск объявил о намерении создать собственную экранизацию "Одиссеи" Гомера с помощью искусственного интеллекта. Заявление прозвучало после нескольких месяцев, в течение которых миллиардер открыто критиковал новую экранизацию эпоса, снятую Кристофером Ноланом.

В публикации в принадлежащей ему социальной сети X Маск поделился роликом, созданным с помощью инструмента Grok Imagine, и сообщил, что до конца года платформа Grok выпустит полнометражный фильм по мотивам "Одиссеи". По его словам, картина будет "исторически точной и верной художественному замыслу Гомера". При этом сам гомеровский эпос основан на древнегреческой мифологии, а не на исторических событиях. Никаких дополнительных подробностей о проекте предприниматель пока не раскрыл.

Позже Маск поддержал предложение одного из пользователей X выделить режиссеру Мелу Гибсону бюджет в размере 100 миллионов долларов на создание еще одной экранизации "Одиссеи". По задумке автора идеи, фильм должен максимально точно воспроизводить исторические детали – от кораблей, доспехов и оружия до актерского состава, а весь текст должен быть взят непосредственно из поэмы Гомера и звучать на древнегреческом языке.

Интерес Маска к новой версии "Одиссеи" не случаен. С начала года он неоднократно критиковал фильм Кристофера Нолана, прежде всего из-за решений по кастингу, которые, по его мнению, отражают влияние "воук-культуры" в Голливуде. В январе бизнесмен заявил, что режиссер "потерял свою честность", комментируя дискуссию вокруг назначения Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.

Позднее Маск поддержал публикацию консервативного комментатора Мэтта Уолша, утверждавшего, что Нолан дал Нионго роль исключительно для того, чтобы избежать обвинений в расизме. Кроме того, предприниматель одобрил пост, высмеивавший трансгендерного актера Эллиота Пейджа, которого ранее по слухам прочили на роль Ахилла. В итоге Пейдж сыграл в фильме греческого воина Синона.

Несмотря на критику со стороны Маска и ряда представителей американских консерваторов, "Одиссея" Кристофера Нолана успешно стартовала в мировом прокате. Уже по итогам первого уикенда фильм собрал 264 миллиона долларов, а также получил высокие оценки как критиков, так и зрителей. В картине снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Саманта Мортон и Зендея. Подробно о ней мы писали здесь.