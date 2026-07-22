Рубио: "Сирии лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем"

Государственному секретарю США Марко Рубио во время состоявшегося 22 июля брифинга был задан вопрос, пытается ли американская администрация привлечь Сирию к борьбе с "Хизбаллой". "Мы призываем Сирию сосредоточиться на решении внутренних проблем", – ответил политик.

"В Сирии на протяжении долгого-долгого времени мирно сосуществовали разные общины. Для нынешних властей это огромный проект, и мы поддерживаем их в том, чтобы сосредоточиться на этом", – сказал Рубио.

"Мы понимаем, что "Хизбалла" – враг нового сирийского правительства, что они пытаются подорвать стабильность. Поэтому Сирии стоит установить контроль над границей с Ливаном, чтобы оружие не смогло больше ее пересекать", – заявил госсекретарь.