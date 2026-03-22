СМИ: британская атомная подлодка с ракетами Tomahawk прибыла в Аравийское море
время публикации: 22 марта 2026 г., 02:01 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 02:05
Британская атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk, заняла позицию в Аравийском море на случай дальнейшей эскалации войны с Ираном. Об этом сообщают Daily Mail и Reuters.
Речь идет о субмарине Anson, которая вышла из Перта в начале марта и прошла около 5500 миль до района развертывания.
Министерство обороны Великобритании пока официально не подтверждает эти сообщения.
Атомная подлодка Anson оснащена ракетами Tomahawk Block IV и торпедами Spearfish. В случае приказа на пуск решение должно приниматься премьер-министром Великобритании через Объединенный штаб в Нортвуде.