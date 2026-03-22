x
22 марта 2026
|
последняя новость: 03:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
|
22 марта 2026
|
последняя новость: 03:15
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: британская атомная подлодка с ракетами Tomahawk прибыла в Аравийское море

Великобритания
ВМС
Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 02:01 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 02:05
UK Ministry of Defence

Британская атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk, заняла позицию в Аравийском море на случай дальнейшей эскалации войны с Ираном. Об этом сообщают Daily Mail и Reuters.

Речь идет о субмарине Anson, которая вышла из Перта в начале марта и прошла около 5500 миль до района развертывания.

Министерство обороны Великобритании пока официально не подтверждает эти сообщения.

Атомная подлодка Anson оснащена ракетами Tomahawk Block IV и торпедами Spearfish. В случае приказа на пуск решение должно приниматься премьер-министром Великобритании через Объединенный штаб в Нортвуде.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook