Ученые создали тромбы, которые останавливают сильное кровотечение за считанные секунды

Тромбы – это естественный защитный механизм организма, который помогает остановить кровотечение и в критических ситуациях может спасти жизнь. Теперь ученые создали искусственные сгустки крови, которые формируются быстрее и оказываются значительно прочнее обычных. Новая технология получила название "инженерные сгустки крови" (EBC). Их создают из крови пациента или донора с помощью метода "клик-свертывания" – быстрых химических реакций, соединяющих клетки крови между собой.

Исследователи рассчитывают, что в будущем такие сверхпрочные тромбы смогут использоваться в экстренной медицине, например, при тяжелых травмах, операциях или сильных кровотечениях. Особенно полезной разработка может оказаться для людей с нарушением свертываемости крови. В основе технологии лежат эритроциты. При естественном образовании тромба они составляют почти половину его объема, однако сами по себе остаются недостаточно прочными и легко разрушаются. Чтобы решить эту проблему, ученые усилили эритроциты, заставив их связываться друг с другом с помощью микроскопических химических реакций.

Получившийся материал вводится в виде специального геля – цитогеля, который укрепляет естественный тромб. В отличие от предыдущих исследований, где основное внимание уделялось фибриновым волокнам, новый подход сосредоточен на увеличении количества самих "строительных блоков" сгустка. Во время испытаний на крысах искусственные эритроцитарные сгустки показали впечатляющие результаты: они оказались в 13 раз устойчивее к разрушению и в четыре раза лучше прилипали к тканям, чем обычные тромбы. При этом ученые не обнаружили признаков токсичности или опасной иммунной реакции.

Создание такого супергеля занимает сравнительно немного времени: около 10 минут при использовании донорской крови и примерно 20 минут – если применяется кровь самого пациента. Хотя многим тромбы известны как опасное явление, способное перекрывать сосуды и вызывать инсульты или тромбоэмболию, разработчики считают, что новая технология может помочь и в таких случаях. Например, у людей, принимающих препараты для разжижения крови, естественное образование полезных тромбов ослаблено, и цитогель потенциально сможет компенсировать этот эффект.

Пока метод тестировался только на животных, поэтому ученым еще предстоит выяснить, насколько эффективно и безопасно технология будет работать у людей. Кроме того, исследователи продолжают дорабатывать свойства геля для разных медицинских задач – от восстановления органов до остановки артериальных кровотечений под высоким давлением.