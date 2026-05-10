ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террориста в Газе

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись и переговоры, демонстрирующие взаимодействие оператора БПЛА и офицера бригады "Кфир" в секторе Газы.

По данным армейской пресс-службы, израильский беспилотник нанес удар по террористу, подозреваемому в установке взрывного устройства на юге сектора Газы.

В ЦАХАЛе заявили, что ВВС продолжают постоянно помогать наземным силам на разных участках – как в наступательных, так и в оборонительных действиях.