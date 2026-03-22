В Дамаске значительно ограничена продажа алкоголя

Муниципалитет Дамаска принял закон, по которому продажа алкоголя будет ограничена несколькими магазинами, расположенными в христианских кварталах сирийской столицы – и только навынос.

Публичное распитие спиртных напитков запрещается, в том числе, в барах, ресторанах и ночных клубах. Как утверждается, основанием для решения стали многочисленные обращения граждан: "Мы ставим себе целью положить конец практике, которая угрожает общественной морали".

Сирия – мультиконфессиональная страна, которая многие десятилетия сохраняла светский характер. Однако исламский режим Ахмада аш-Шараа постепенно вводит ограничения, основанные на шариатском праве и мусульманских традициях, действуя в основном не на государственном, а на муниципальном уровне.

Так, в феврале муниципалитет Латакии обязал женщин-служащих общественного сектора ходить на работу без макияжа. Минувшим летом правительство потребовало от граждан быть более "скромными" на пляжах и в бассейнах. Женщинам предписывается носить "буркини" – купальный костюм, скрывающий все тело, а мужчинам – купальные шорты и футболки.