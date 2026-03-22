Ближний Восток

В Катаре потерпел крушение вертолет, есть погибшие

время публикации: 22 марта 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 10:46

Шесть человек погибли в Катаре при крушении вертолета, который, как сообщается, выполнял рутинную задачу. Подчеркивается, что причиной крушения стала техническая неисправность. Нет информации о том, идет ли речь о военных или гражданских.

Согласно министерству внутренних дел, поисково-спасательные работы проводятся в территориальных водах Катара. Ведутся поиски еще одного пропавшего без вести.

