В Катаре потерпел крушение вертолет, есть погибшие

Шесть человек погибли в Катаре при крушении вертолета, который, как сообщается, выполнял рутинную задачу. Подчеркивается, что причиной крушения стала техническая неисправность. Нет информации о том, идет ли речь о военных или гражданских.

Согласно министерству внутренних дел, поисково-спасательные работы проводятся в территориальных водах Катара. Ведутся поиски еще одного пропавшего без вести.