Глава полиции Ирана генерал Ахмад-Реза Радан предложил Европейскому Союзу помощь в защите Гренландии от США. "Трамп говорит Европе: если вы не поможете нам сегодня, мы придем и отберем Гренландию. Я хочу сказать Евросоюзу: если вы не способны сами ее защитить, позвольте нам прийти на помощь", – заявил один из руководителей иранского репрессивного аппарата.

Отметим, что, согласно публикациям СМИ, Дания усиливает военное присутствие на своей автономной территории. Разрабатываются и планы на случай американского вторжения. Один из вариантов предусматривает вывод из строя взлетно-посадочных полос, чтобы помешать переброске на остров американских военнослужащих.