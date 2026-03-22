x
22 марта 2026
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
|
22 марта 2026
|
последняя новость: 12:17
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранский генерал предложил помочь ЕС в защите Гренландии от Трампа

Война с Ираном
США
Иран
Гренландия
время публикации: 22 марта 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:19
AP Photo/Felipe Dana

Глава полиции Ирана генерал Ахмад-Реза Радан предложил Европейскому Союзу помощь в защите Гренландии от США. "Трамп говорит Европе: если вы не поможете нам сегодня, мы придем и отберем Гренландию. Я хочу сказать Евросоюзу: если вы не способны сами ее защитить, позвольте нам прийти на помощь", – заявил один из руководителей иранского репрессивного аппарата.

Отметим, что, согласно публикациям СМИ, Дания усиливает военное присутствие на своей автономной территории. Разрабатываются и планы на случай американского вторжения. Один из вариантов предусматривает вывод из строя взлетно-посадочных полос, чтобы помешать переброске на остров американских военнослужащих.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
