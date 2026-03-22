Член сборной Ирана борьбе казнен за участие в протестах

Одним из участников оппозиционных манифестаций, повешенных в Иране на минувшей неделе, стал 19-летний Салех Мохамади, который входил в национальную сборную Ирана по борьбе. Названы и имена остальных повешенных: Мехди Гасеми и Саид Давуди.

Мохаммади, которому только неделю назад исполнилось 19 лет, был участником международных и национальных соревнований, восходящей звездой популярного в Иране спорта.

Он присоединился к январским выступлениям против режима аятолл и был обвинен в убийстве полицейских. Его и его товарищей признали виновными в убийстве, "ведении войны против Аллаха" и действии в интересах Израиля и США. Их признания были получены под пытками.

Последние оппозиционные выступления стали одними из самых мощных в истории Исламской республики. Первоначально их участники протестовали против ухудшения экономического кризиса, но быстро выдвинули и политические лозунги, призывав к свержению режима аятолл.

Манифестации были утоплены в крови. Количество погибших в ходе их подавления превысило 30000 человек. США называли смену режима одной из целей нынешней операции в Иране. Эту цель вряд ли удастся достичь, но нанесенные удары значительно ослабили Исламскую республику, осложнив борьбу с новыми народными восстаниями.