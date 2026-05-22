СМИ: визит главнокомандующего армией Пакистана в Тегеран – последняя попытка предотвратить войну

Источник, близкий к ирано-американским переговорам, заявил изданию "Аль-Араби аль-Джадид", что визит главнокомандующего армией Пакистана генерала Асима Мунира в Тегеран 22 мая не означает, что соглашение с США "уже близко".

Источник, пожелавший остаться анонимным, опроверг сообщения СМИ о "наличии черновика соглашения" между Тегераном и Вашингтоном, подчеркнув, что эти публикации являются "всего лишь медийными спекуляциями".

Собеседник издания продолжил, что иранские власти по-прежнему считают американские требования "чрезмерными и неразумными". Он подчеркнул, что "несмотря на определенный прогресс" на текущих переговорах между Ираном и США, "фундаментальные разногласия всё еще сохраняются".

Асим Мунир прибыл в Тегеран на фоне предупреждений со стороны США, прозвучавших после заявления Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном находятся на "перепутье". Трамп предупредил, что "ситуация может ухудшиться очень быстро", если Вашингтон не получит "ответов на 100%".

Тем временем информированный источник в министерстве иностранных дел Пакистана подтвердил "Аль-Араби аль-Джадид", что сегодняшний визит главнокомандующего пакистанской армией в Тегеран "может представлять собой последнюю попытку достичь желаемой цели – отвести призрак войны от региона".

Пакистанский источник добавил, что стороны "топчутся на месте и никакого существенного прогресса по ключевым вопросам до сих пор не достигнуто". Причиной этого он назвал то, что Вашингтон и Тегеран "не демонстрируют того уровня гибкости, который мог бы привести к соглашению".

Ранее иранское агентство ISNA сообщило, что между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен посланиями при посредничестве Пакистана с целью выработать рамки возможного соглашения. По данным агентства, стороны обмениваются сообщениями и черновиками документов, пытаясь согласовать формулу дальнейших переговоров. Ранее иранские источники заявляли, что Тегеран изучает американские предложения, касающиеся "рамок и мер по укреплению доверия".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранского чиновника сообщал, что переговорщики "очень близки" к согласованию проекта текста, однако ключевые разногласия сохраняются.