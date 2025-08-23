Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с письмом о детях сектора Газы

Эмине Эрдоган, супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обратилась к первой леди США Мелании Трамп с письмом о детях сектора Газы. Об этом сообщило турецкое информационное агентство "Анадолу".

Эмине Эрдоган написала: "Ваше сострадание к жертвам войны в Украине вселяет надежду, но дети, лишенные смеха, – это не только украинские дети. Палестинские дети заслуживают той же радости, той же свободы и того же достойного будущего. Слишком поздно для тех детей и младенцев из Газы, которых мы потеряли, но у нас все еще есть шанс для более чем миллиона других детей".