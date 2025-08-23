x
23 августа 2025
Ближний Восток

Министр обороны Ирана: Тегеран построил оружейные заводы в нескольких странах

Иран
время публикации: 23 августа 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 10:25
Министр обороны Ирана
AP Photo/Ng Han Guan

Министр обороны Исламской республики Азиз Насирзаде заявил, что Иран создал "инфраструктуру для оборонной промышленности и оружейные заводы в нескольких странах; вероятно, эти объекты будут официально открыты в ближайшем будущем".

Он отметил, что эта информация "еще не была опубликована", и добавил, что "хотя приоритетом является разработка ракет, после войны с Израилем приоритеты могли измениться".

Напомним, что около месяца назад президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не испытывает оптимизма по поводу достигнутого с Израилем прекращения огня. В интервью телеканалу "Аль-Джазира" он выразил уверенность, что Израиль скрывает свои потери в 12-дневной войне.

"Те, кто утверждает, будто ядерная отрасль Ирана уничтожена, живет в мире иллюзий. Если потребуется, мы вновь будем готовы нанести удары вглубь израильской территории. Мы не хотим войны, но не полагаемся на перемирие и будем готовы себя защитить", – сказал Пезешкиан.

"Мы готовы к любому возможному сценарию. Израиль нанес нам ущерб, но и мы нанесли ущерб ему. Израильские удары были мощными, но такими были и наши удары по нему", – добавил президент.

