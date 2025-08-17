Письмо Мелании Трамп Путину: "Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения"

Сайт телеканала Fox News опубликовал содержание личного письма первой леди США Мелании Трамп, которое 15 августа передал президенту РФ Владимиру Путину американский президент Дональд Трамп.

В письме говорится: "Дорогой Президент Путин. Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности страны или в роскошном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за обеспечение наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек. Бесспорно, мы должны стремиться создать достойный мир для всех, чтобы каждая душа могла проснуться в мире, а будущее было надежно защищено. Простая, но глубокая концепция, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласитесь, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой – невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии. В современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на темноту, окружающую их, – это молчаливое сопротивление силам, которые могут потенциально забрать их будущее. Господин Путин, вы можете лично вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за пределы всех человеческих противоречий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера уже сегодня. Пришло время".

Отметим, что в поездке на Аляску, где проходили переговоры президентов США и РФ, Мелания Трамп не участвовала.

Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении (Югославия). Выросла в Севнице. После окончания школы поступила в Люблянский университет на факультет архитектуры и дизайна, но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан. С 16 лет профессиональная модель, работала в Милане и Париже. Ее фотографии публиковали журналы GQ, Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue. С бизнесменом Дональдом Трампом познакомилась в 1999 году, в январе 2005-го они поженились. В 2006-м Мелания получила гражданство США, вскоре после этого у нее родился сын Бэррон (пятый ребенок Д.Трампа). 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, в январе 2025-го вновь стала первой леди США. Свободно владеет шестью языками: словенским, английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским.