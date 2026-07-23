Хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море

Йеменские хуситы сообщили, что атаковали в Красном море два саудовских нефтяных танкера – Encelia и Layla. По утверждению группировки, при нападении применялись баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Танкер Encelia под флагом Саудовской Аравии сообщил о попадании снаряда примерно в 70 морских милях к юго-западу от саудовского порта Аш-Шукейк. На борту начался пожар, с которым боролся экипаж. Сведений о пострадавших и загрязнении моря не поступало.

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) подтвердило получение сообщения об инциденте в том же районе. При этом UKMTO официально не называло атакованное судно, однако место и обстоятельства совпадают с данными об Encelia.

Хуситы также заявили о поражении танкера Layla, однако независимого подтверждения этой атаки пока нет.

Группировка утверждает, что оба судна нарушили объявленную ею морскую блокаду Саудовской Аравии.