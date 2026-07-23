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Ближний Восток

Иранские СМИ: США нанесли удар по острову Кешм

Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 20:05

Иранские СМИ сообщают об американском ракетном ударе по острову Кешм. Ракета упала в прибрежной части городка Суза. На место прибыли спасательные службы, проводится оценка ущерба.

Остров Кешм расположен на западном входе в Ормузский пролив. Здесь находятся, в том числе, объекты иранской военной инфраструктуры, позволяющие режиму контролировать важнейшую транспортную артерию.

Ближний Восток
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