Красный полумесяц: в Иране нанесен ущерб 80000 гражданским строениям

Председатель иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что в результате американо-израильских ударов нанесен ущерб 80000 гражданским строениям, в том числе – 275 медицинским учреждениям, включая аптеки, 498 школам и 17 центрам Красного полумесяца.

"Удары по этим объектам и оборудованию это не просто уничтожение зданий и транспорта. Это прямая атака по нашей "линии жизни", спасающей людей", – сообщил он, добавив, что сотрудник "Скорой помощи" погиб в Исфахане при исполнении своих обязанностей.

Ранее министр здравоохранения Ирана Мохаммад-Реза Зафаргани заявлял, что с начала военных действий нанесен ущерб 300 медицинским и спасательным учреждениям. Нет никакой независимой статистики, пож