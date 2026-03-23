Президент Ливана: израильские удары по мостам – подготовка к вторжению

Президент Ливана Жозеф Аун осудил израильские удары по мостам через реку Литани. По его словам, речь идет об опасной эскалации. За последнее время ЦАХАЛ уничтожил пять мостов, соединявших юг Ливана с остальной страной.

"Эти атаки – опасная эскалация и грубое нарушение суверенитета Ливана. Мы расцениваем это как подготовку к вторжению, об опасности которого Ливан неоднократно предупреждал по дипломатическим каналам", – сообщил он в социальных сетях.

По словам главы государства, речь идет о попытке нарушить географическую связь юга с остальной страной. "Мы подозреваем, что цель этих шагов – создать вдоль израильской границы буферную зону, сделать оккупацию еще более ощутимой и расширить занятую территорию", – добавил президент.