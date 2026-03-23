23 марта 2026
последняя новость: 09:38
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Президент Ливана: израильские удары по мостам – подготовка к вторжению

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 23 марта 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 09:45
Президент Ливана: израильские удары по мостам – подготовка к вторжению
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун осудил израильские удары по мостам через реку Литани. По его словам, речь идет об опасной эскалации. За последнее время ЦАХАЛ уничтожил пять мостов, соединявших юг Ливана с остальной страной.

"Эти атаки – опасная эскалация и грубое нарушение суверенитета Ливана. Мы расцениваем это как подготовку к вторжению, об опасности которого Ливан неоднократно предупреждал по дипломатическим каналам", – сообщил он в социальных сетях.

По словам главы государства, речь идет о попытке нарушить географическую связь юга с остальной страной. "Мы подозреваем, что цель этих шагов – создать вдоль израильской границы буферную зону, сделать оккупацию еще более ощутимой и расширить занятую территорию", – добавил президент.

Ближний Восток
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

ЦАХАЛ анонсировал удар по мосту Касмия на Прибрежном шоссе в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2026

Саар встретился с главой французского МИДа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2026

С начала наземной операции в Ливане атакованы более 2000 целей