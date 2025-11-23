x
Ближний Восток

Президент Аун: "Государственная монополия на оружие в Ливане неизбежна"

Ливан
Израиль
Хизбалла
время публикации: 23 ноября 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:34
Президент Аун: "Государственная монополия на оружие в Ливане неизбежна"
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что введение в стране государственной монополии на оружие неизбежно. Он сообщил, что готов доверить международному наблюдательному комитету контроль над тем, чтобы на юге Ливана оружие было только у армии.

В комитет входят ООН, США, Франция, Ливан и Израиль, отмечает "Аль-Арабия". "Они должны обеспечить, чтобы к югу от реки Литани ливанская армия своими силами обеспечивала государственный суверенитет", – сказал он.

Глава государства также напомнил, что израильская армия по-прежнему удерживает позиции на ливанской территории. "Мы готовы, при посредничестве США или других спонсоров, заключить соглашение, которое положит конец нарушениям границы", – сказал он.

Напомним, что, согласно соглашению, положившему конец военным действиям между Израилем и "Хизбаллой" эта ливанская группировка должна сложить оружие. Однако "Хизбалла" отказывается это делать, а власти Ливана опасаются идти с ней на прямую конфронтацию.

Ближний Восток
