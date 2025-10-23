Великим муфтием Саудовской Аравии стал 90-летний салафит

В Саудовской Аравии опубликован декрет о назначении новым Великим муфтием королевства доктора богословия шейха Салиха аль-Фаузана. Он станет преемником шейха Абд аль-Азиза бин Абдаллы аш-Шейха, скончавшегося 25 сентября.

Аль-Фаузану, назначенному также главой Высшего совета по делам ислама, 90 лет. Он придерживается салафитского учения. Его докторская диссертация посвящена разрешенной и запрещенной в исламе пище.

Несколько десятилетий он преподавал исламское право в различных религиозных учебных заведениях. Шейх также выступал с лекциями по вопросам теологии ислама.