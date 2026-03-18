ВВС Израиля уничтожили пятерых иранских военных на западе Ирана
время публикации: 18 марта 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 17:10
ВВС Израиля нанесли удар по пятерым иранским военнослужащим, действовавшим на военном объекте на западе Ирана. Цели были обнаружены в режиме реального времени при точном наведении разведки.
Операция была проведена во вторник, 17 марта.
ЦАХАЛ заявил, что продолжит операции по выявлению и уничтожению иранских военных с целью устранения угроз государству Израиль.