последняя новость: 18:08
Израиль

ВВС Израиля уничтожили пятерых иранских военных на западе Ирана

Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 17:10
ВВС Израиля уничтожили пятерых иранских военных на западе Ирана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ВВС Израиля нанесли удар по пятерым иранским военнослужащим, действовавшим на военном объекте на западе Ирана. Цели были обнаружены в режиме реального времени при точном наведении разведки.

Операция была проведена во вторник, 17 марта.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит операции по выявлению и уничтожению иранских военных с целью устранения угроз государству Израиль.

