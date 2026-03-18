В Кирьят-Бялике во время сирены произошло столкновение двух автомобилей

В Кирьят-Бялике во время сирены, предупреждающей о ракетном обстреле, произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 41-летняя женщина и 69-летний мужчина получили легкие травмы. Они доставлены в больницу РАМБАМ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.