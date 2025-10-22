x
22 октября 2025
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 октября 2025
22 октября 2025
последняя новость: 19:09
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Баб-эль-Мандебском проливе перехвачено иранское судно с оружием для хуситов

Йемен
Иран
Хуситы
время публикации: 22 октября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 18:26
В Баб-эль-Мандебском проливе перехвачено иранское судно с оружием для хуситов
Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center - JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth

"Бригады гигантов", одна из сил, противостоящих хуситам в Йемене, объявили о задержании иранского парусного судна с оружием вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщает издание Al-Ain News.

На борту судна, которое шло из иранского порта Бендер-Аббас, был обнаружен противотанковый ракетный комплекс "Корнет", запчасти для беспилотников военного назначения, включая двигатели и системы управления, а также медикаменты и продукты иранского производства.

Сообщается о задержании восьми членов экипажа.

В этот же день йеменская таможня изъяла партию из 100 тысяч электрических детонаторов, 100 раций, стекловолокна и углеродного волокна, получателями которых были указаны хуситы.

"Бригады гигантов" – это проправительственное йеменское военизированное формирование численностью около 15-30 тысяч бойцов, действующее при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов. Большинство бойцов – племенные ополченцы-салафиты из южных провинций Йемена (Лахдж, Абьян, Дале). Бригады были созданы в 2018 году на базе движения Южного сопротивления, которое противостояло хуситам с начала конфликта в 2015 году.

Ближний Восток
