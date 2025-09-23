x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 13:00
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Умер великий муфтий Саудовской Аравии, занимавший эту должность более четверти века

Саудовская Аравия
Ислам
время публикации: 23 сентября 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 12:40
Абдель Азиз бин Абдулла бин Мухаммад аш-Шейх
Wikipedia/Ayman dhū alghiná

Власти Саудовской Аравии объявили, что в возрасте 84 лет умер великий муфтий королевства шейх Абдель Азиз бин Абдулла бин Мухаммад аш-Шейх, сообщает государственное агентство SPA.

Соболезнования выразили король Салман и наследный принц Мухаммад бин Салман.

Аш-Шейх занимал должности главного муфтия, председателя Совета старших улемов и руководителя Управления по научным исследованиям и изданиям фетв, он также возглавлял Высший совет Лиги мусульманского мира. Был назначен великим муфтием Саудовской Аравии в 1999 году.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook