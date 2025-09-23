Умер великий муфтий Саудовской Аравии, занимавший эту должность более четверти века

Власти Саудовской Аравии объявили, что в возрасте 84 лет умер великий муфтий королевства шейх Абдель Азиз бин Абдулла бин Мухаммад аш-Шейх, сообщает государственное агентство SPA.

Соболезнования выразили король Салман и наследный принц Мухаммад бин Салман.

Аш-Шейх занимал должности главного муфтия, председателя Совета старших улемов и руководителя Управления по научным исследованиям и изданиям фетв, он также возглавлял Высший совет Лиги мусульманского мира. Был назначен великим муфтием Саудовской Аравии в 1999 году.