Эрдоган в интервью Fox News: "Не считаю ХАМАС террористической организацией"
время публикации: 23 сентября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 08:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире "Специального репортажа" на телеканале Fox News заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией, назвав его "движением сопротивления против оккупации".
При этом Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля в Газе.
Эрдоган и ранее высказывал похожую позицию, в том числе на пресс-конференциях и в интервью другим СМИ. Но следует отметить, что нынешнее заявление прозвучало в эфире Fox News на фоне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и накануне встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. 22 сентября Эрдоган выступил с трибуны ГА ООН.
Напомним, что США считают ХАМАС террористической организацией.
