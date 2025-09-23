x
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
Ближний Восток

Эрдоган в интервью Fox News: "Не считаю ХАМАС террористической организацией"

Турция
США
ХАМАС
СМИ
время публикации: 23 сентября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 08:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трибуне ГА ООН 22 сентября 2025 года
AP Photo/Yuki Iwamura

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире "Специального репортажа" на телеканале Fox News заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией, назвав его "движением сопротивления против оккупации".

При этом Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля в Газе.

Эрдоган и ранее высказывал похожую позицию, в том числе на пресс-конференциях и в интервью другим СМИ. Но следует отметить, что нынешнее заявление прозвучало в эфире Fox News на фоне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и накануне встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. 22 сентября Эрдоган выступил с трибуны ГА ООН.

Напомним, что США считают ХАМАС террористической организацией.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
