Эрдоган в интервью Fox News: "Не считаю ХАМАС террористической организацией"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире "Специального репортажа" на телеканале Fox News заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией, назвав его "движением сопротивления против оккупации".

При этом Эрдоган подверг резкой критике действия Израиля в Газе.

Эрдоган и ранее высказывал похожую позицию, в том числе на пресс-конференциях и в интервью другим СМИ. Но следует отметить, что нынешнее заявление прозвучало в эфире Fox News на фоне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и накануне встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. 22 сентября Эрдоган выступил с трибуны ГА ООН.

Напомним, что США считают ХАМАС террористической организацией.