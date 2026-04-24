Министр иностранных дел Ирана посетит Исламабад и Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начнет региональное турне в пятницу, 24 апреля, посетив Исламабад (Пакистан), Маскат (Оман) и Москву (РФ), сообщили государственные СМИ.

Визит Аракчи в Пакистан будет кратким и включит в себя обсуждение предложений Ирана о переговорах с США. Об этом сообщили агентству Reuters два пакистанских источника, добавив, что предложения Тегерана будет передано Вашингтону.