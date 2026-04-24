Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку

Как стало известно изданию Iran International, главный иранский переговорщик, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, подал в отставку на фоне внутренних разногласий.

Согласно информации, полученной изданием Iran International, Галибаф получил выговор за попытку включить ядерный вопрос в переговоры с Вашингтоном и был вынужден подать в отставку.

Его место может занять представитель жесткой линии Саид Джалили. Министр иностранных дел Аббас Аракчи также стремится взять на себя ведение переговоров.