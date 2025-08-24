В Сирии отложено проведение выборов в трех провинциях, включая Ас-Суэйду

Центральный избирательный комитет Сирии сообщил, что парламентские выборы, которые должны пройти в сентябре 2025 года, не будут проводиться в провинции Ас-Суэйда, обстановка в которой остается неспокойной.

В июле в ходе столкновений между местными друзами и суннитскими боевиками, поддержанными правительственными войсками, в провинции погибли сотни человек, в том числе множество мирных жителей. Израиль задействовал ВВС для защиты друзов.

Не будут проводиться выборы и в северных провинциях Ракка и Хасаке, расположенных на севере Сирии. В этих провинциях сохраняется присутствие "Исламского государства".

Пресс-секретарь избиркома Науар Наджме сообщил, что места, отведенные для депутатов из этих провинций, останутся незанятыми, пока ситуация не позволит провести выборы. "Они состоятся только в районах под полным контролем правительства", – сказал он.