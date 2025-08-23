x
23 августа 2025
23 августа 2025
Ближний Восток

"Исраэль а-Йом": ХАМАС все больше конфликтует с кланами в секторе Газы

Газа
ХАМАС
время публикации: 23 августа 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 18:29
"Исраэль а-Йом": ХАМАС все больше конфликтует с кланами в секторе Газы
Abed Rahim Khatib/Flash90

В субботу, 23 августа, источники в секторе Газы сообщили о перестрелке между боевиками ХАМАСа и клана аль-Маджайида в Хан-Юнисе. Сообщалось также, что члены клана забрали у хамасовцев четыре автомата "Калашников" и пистолет. Об этом пишет "Исраэль а-Йом", подчеркивая, что ХАМАС все больше конфликтует с кланами в секторе Газы.

Ранее в этом месяце боевики клана Джандия совершили налет на больницу "Аль-Маамадани" в городе Газа и атаковали боевиков ХАМАСа, которые там скрывались. Причина: месть за убийство одного из членов клана. Во время этого инцидента ХАМАС отправил к месту происшествия подкрепление, но оно было атаковано БПЛА ЦАХАЛа.

В прошлом месяце в сети появилось видео, на котором боевики клана Абу Заид требовали от ХАМАСа передать им хамасовцев, "ответственных за убийство их родственника". Этот клан действует в районе аз-Зауайда.

"Исраэль а-Йом" подчеркивает, что пока нет явных признаков сотрудничества этих кланов с Израилем.

