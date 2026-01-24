x
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы": "Мы находимся накануне противостояния с американским тираном"

Хизбалла
время публикации: 24 января 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 19:13
Наим Касем
AP Photo/Bilal Hussein

Террористическая организация "Хизбалла" опубликовала послание своего генсека Наима Касема, адресованное раненым боевикам.

В тексте говорится: "Мы находимся накануне великого сражения, мы противостоим силам, действующим под предводительством американского тирана, поддержанным Западом и сионистской агрессией".

Касем похвалил боевиков организации, пострадавших в боях с ЦАХАЛом: "Как говорил Насралла: "Когда мы побеждаем – мы побеждаем, и когда нас убивают – мы тоже побеждаем".

Касем также передал "величайшее приветствие нашему лидеру Хаменеи, ведущему нас по этому пути".

Между тем, по данным сайта Iran International, связанного с иранской оппозицией, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки.

В сообщении утверждается, что иранские военные и силовые руководители предупредили о вероятности удара по высшему руководству, что и стало причиной такого шага.

