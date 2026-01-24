Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перемещен в специальное подземное укрытие

По данным сайта Iran International, связанного с иранской оппозицией, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки.

В сообщении утверждается, что иранские военные и силовые руководители предупредили о вероятности удара по высшему руководству, что и стало причиной такого шага.

Также сообщается, что один из сыновей Хаменеи, Масуд Хаменеи, якобы взял на себя повседневное управление офисом лидера и служит основным связующим звеном с исполнительной властью и другими органами.