x
24 января 2026
|
последняя новость: 17:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 января 2026
|
24 января 2026
|
последняя новость: 17:12
24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перемещен в специальное подземное укрытие

Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 января 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 17:23
Али Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

По данным сайта Iran International, связанного с иранской оппозицией, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был перемещен в специальное подземное укрытие в Тегеране из-за возросшего риска американской атаки.

В сообщении утверждается, что иранские военные и силовые руководители предупредили о вероятности удара по высшему руководству, что и стало причиной такого шага.

Также сообщается, что один из сыновей Хаменеи, Масуд Хаменеи, якобы взял на себя повседневное управление офисом лидера и служит основным связующим звеном с исполнительной властью и другими органами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook