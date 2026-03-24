Иран сообщил о новом ударе по Бушерской АЭС

Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что США и Израиль нанесли удар по атомной электростанции "Бушер". Снаряд упал на территории АЭС, но на самом объекте, по предварительным оценкам, нет повреждений.

Впервые удар по близости с энергоблоком "Бушера" был нанесен вечером 17 марта. Иран оповестил об этом МАГАТЭ, глава которого, призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности, чтобы избежать атомной аварии.