В результате иранского удара по ОАЭ погиб гражданин Марокко
время публикации: 24 марта 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:01
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что жертвой иранского ракетного удара стал гражданин Марокко – гражданский сотрудник вооруженных сил ОАЭ.
Согласно сообщению, он погиб во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Пять военнослужащих вооруженных сил ОАЭ получили ранения.
