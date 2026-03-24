В результате иранского удара по ОАЭ погиб гражданин Марокко

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что жертвой иранского ракетного удара стал гражданин Марокко – гражданский сотрудник вооруженных сил ОАЭ.

Согласно сообщению, он погиб во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Пять военнослужащих вооруженных сил ОАЭ получили ранения.