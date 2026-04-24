КСИР: глава МИД Ирана Аббас Аракчи не будет говорить с США

Информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, заявило, что визит Аббаса Аракчи в Исламабад, о котором сообщалось ранее, не связан с переговорами с Вашингтоном. По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, Аракчи уже прибыл в Пакистан.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американской администрации, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в эти выходные.