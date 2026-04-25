25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 19:50
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Яхта богатейшего россиянина прошла через Ормузский пролив

Иран
Судоходство
время публикации: 25 апреля 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 18:50
Яхта богатейшего россиянина прошла через Ормузский пролив
AP Photo/Vahid Salemi

Суперъяхта Nord, принадлежащая владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, успешно миновала заблокированный Ормузский пролив. Согласно данным трекинговых сервисов, 142-метровое судно вышло из Дубая 24 апреля и держит курс на Оман.

Примечательно, что вместе с судном Мордашова пролив пересекли еще несколько грузовых судов и танкеров, находящихся под санкциями США. Сама яхта Nord в 2022 году сменила флаг Каймановых островов на российский, чтобы избежать ареста из-за международных ограничений.

Алексей Мордашов – богатейший человек России. Его состояние в 37 млрд долларов стало абсолютным историческим рекордом для российского списка Forbes в 2026 году. Мордашов попал в "черные списки" ЕС и США сразу после начала российско-украинской войны в 2022 году. Из-за этого он лишился части активов в Европе, а его яхты и самолеты вынуждены "прятаться" в дружественных юрисдикциях или в России.

