Яхта богатейшего россиянина прошла через Ормузский пролив

Суперъяхта Nord, принадлежащая владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, успешно миновала заблокированный Ормузский пролив. Согласно данным трекинговых сервисов, 142-метровое судно вышло из Дубая 24 апреля и держит курс на Оман.

Примечательно, что вместе с судном Мордашова пролив пересекли еще несколько грузовых судов и танкеров, находящихся под санкциями США. Сама яхта Nord в 2022 году сменила флаг Каймановых островов на российский, чтобы избежать ареста из-за международных ограничений.

Алексей Мордашов – богатейший человек России. Его состояние в 37 млрд долларов стало абсолютным историческим рекордом для российского списка Forbes в 2026 году. Мордашов попал в "черные списки" ЕС и США сразу после начала российско-украинской войны в 2022 году. Из-за этого он лишился части активов в Европе, а его яхты и самолеты вынуждены "прятаться" в дружественных юрисдикциях или в России.