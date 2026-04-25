Экс-заместитель советника по нацбезопасности США: руководство Ирана рухнуло

Бывший заместитель советника по национальной безопасности США Виктория Коутс заявила в пятницу, 24 апреля, что руководство Ирана фактически рухнуло, оставив Тегеран в растерянности и неспособным адекватно реагировать на текущие события.

В эфире телеканала Fox News Коутс заявила, что ситуация, в которой оказался Иран, – это не вопрос переговоров, а вопрос давления и ультиматумов, подкрепленных угрозой применения силы.

"Это не просто обсуждение… это утверждение: вот условия: если вы хотите выжить как организация, вы примете это – если нет, мы войдем и уничтожим вас", – сказал Коутс.