В столице Сирии задержан лидер ИГ, называвший себя "губернатором Дамаска"

Сирийские силы безопасности сообщили о задержании в пригороде Дамаска одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Тахи аз-Зуби, которого в группировке называли "губернатором Дамаска".

Операция, по данным сирийской стороны, проводилась совместно с международной коалицией во главе с США.

Начальник службы внутренней безопасности в провинции Дамаск генерал Ахмад ад-Далати заявил агентству SANA, что аз-Зуби (также известный как "Абу Умар Тибия") был задержан в районе Аль-Муадамия вместе с несколькими сообщниками.

Ряд источников уточняет, что при задержании были изъяты оружие и, предположительно, пояс смертника, при этом публичного подтверждения операции со стороны CENTCOM на момент публикаций не было.