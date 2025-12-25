x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 11:13
25 декабря 2025
Ближний Восток

Турецкие власти сообщили о предотвращении терактов на Рождество и Новый год

время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:13
AP Photo/Emrah Gurel

Турецкие власти задержали 115 человек по подозрению, что, будучи активистами террористической группировки "Исламское государство", они планировали теракты на Рождество и Новый год.

Как сообщила прокуратура Стамбула, полиция провела рейды по 124 адресам. В общей сложности было выдано 137 ордеров на арест. В ходе обысков были обнаружены пистолеты и боеприпасы. Основное целью террористов должны были стать те, кто не исповедует ислам.

